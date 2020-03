¿Qué pasará con el castigo de la ANFP a Colo Colo, la UC y Coquimbo de jugar sin público por incidentes?

Este jueves las autoridades confirmaron que desde el 19 de marzo al 19 de abril todos los partidos de fútbol en el territorio nacional se disputarán sin público en los estadios, como medida para resguardar la salud de la gente y evitar masificar el coronavirus.

Ante esta situación surge una interrogante ¿qué sucederá con el castigo interpuesto por la ANFP a Colo Colo, Universidad Católica y Coquimbo Unido de jugar sin hinchas, por los incidentes ocurridos en sus respectivos encuentros?

Recordemos que el ente rector del fútbol chileno sancionó al Cacique con tres fechas sin público en las gradas por los incidentes ocurridos en el clásico ante la UC; los Cruzados debían cumplir dos fechas de sanción por los acontecimientos ante O’Higgins y el cuadro Pirata cuatro jornadas por lo ocurrido ante Audax Italiano.

Hasta el momento no se sabe en qué quedará esta situación, porque los mencionados clubes habían anunciado que iban a apelar a estas sanciones con el fin de reducir estos castigos. No obstante, desde la sede ubicada en Quilín no se han referido al tema, pero lo único claro es que surge un nuevo problema en el fútbol chileno: de aplazar esta sanción hasta que vuelva todo a la normalidad o que puedan cumplir este castigo favorecidos por la medida de prevención del coronavirus.

Informa Jorge Cubillos en #CDFNOTICIAS que los castigos de jugar sin público para los 3 sancionados (Colo Colo, U Católica y Coquimbo Unido) empezaría se harían efectivos cuando vuelva la "normalidad", esto es, se vuelva a jugar con público — Víctor Fritis (@vhfritis) March 12, 2020