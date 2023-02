¡Es hoy, es hoy! Este viernes 10 de febrero celebran con todo los hinchas de la Primera B, ya que tras una larga espera finalmente comienza una nueva temporada de la siempre intensa y llena de emoción -y también de varias polémicas- lucha por ascender a la división de honor del fútbol chileno. Y en este 2023 hay varias novedades.

Desde las 18:00 horas se vivirá el puntapié inicial, y será Cobreloa, que estuvo muy cerca de subir y se quedó con los crespos hechos el año pasado después de que Copiapó los venciera en la liguilla, ante el recién ascendido San Marcos de Arica los encargados de abrir los fuegos. Para la misma hora estaba pactado el duelo entre Rangers y Universidad de Concepción, pero fue suspendido, al igual que dos de la Primera División, por los incendios que azotan al sur del país.

La guía definitiva de RedGol para la Primera B

Son 16 los equipos que irán a la pelea por subir a la categoría de élite del balompié criollo, y también hubo modificaciones con respecto a las bases de la competencia que los benefician en ese aspecto. Este año será mayor la cantidad de elencos que se metan en la liguilla.

En 2022 pasaron desde el 3° al 6° en la tabla de posciciones, pero ahora eso ya no será así. Este 2023 el mini torneo para ganar un cupo en la división de honor lo integrarán los clubes que queden desde el 3° al 8° puesto.

Los seis equipos clasificados quedarán repartidos en tres partidos, y a los tres ganadores se les sumará el 2° para iniciar las semifinales y definir el otro ascendido. Sin embargo, esto no es todo porque también hay cambios con respecto a los minutos de jugadores Sub 21.

En este nuevo torneo, la cantidad de tiempo que tendrán que jugar los nacidos a partir del 1 de enero de 2002 será de 1890', con el adicional que de la mitad de estos tendrán que cumplirse al finalizar la primera rueda.

¿Y si no cumplen? Fácil, habrá sanciones relacionadas con la resta de puntos para los que no sigan la regla de los juveniles. Además, también se pueden sumar solo hasta 120' con dos futbolistas que encajen con la regla Sub 21.

Así se jugará la primera fecha de Primera B:

Viernes 10 de febrero

Cobreloa vs San Marcos / 18:30 horas / Estadio Zorros del Desierto

Partido en reprogramación: Rangers vs Universidad de Concepción

Sábado 11 de febrero

Puerto Montt vs Temuco / 18:00 horas / Estadio Bicentenario Chinquihue

Deportes Iquique vs Antofagasta / 18:00 horas / Estadio Tierra de Campeones

Lunes 13 de febrero

Recoleta vs La Serena / 18:00 horas / Estadio Municipal de Recoleta

Santiago Wanderers vs Santa Cruz / 18:00 horas / Estadio Elías Figueroa

Martes 14 de febrero

Santiago Morning vs Barnechea / 18:00 horas / Estadio Municipal de La Pintana

Unión San Felipe vs San Luis / 20:30 horas / Estadio Municipal de San Felipe