Presidente de la ANFP condena violencia en Coquimbo y anuncia que "la fecha se juega exactamente igual"

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, condenó los hechos de violencia en el inicio de la segunda fecha del Campeonato Nacional, que derivaron en la suspensión del duelo entre Coquimbo Unido y Audax Italiano, pero aseguró que "la fecha se juega igual".

"Son delincuentes y la fecha se juega exactamente igual. Tenemos toda la disposición y el compromiso de nuestras autoridades para continuar con la normalidad requerida", anunció el mandamás del fútbol chileno después de los incidentes.

"Claramente están utilizando la figura del fútbol con valores que no tienen nada que ver con este deporte. Aquí hay delincuencia que no permite realizar una actividad tranquila. No vamos a detener los esfuerzos", sentenció Moreno.

En cuanto a la violencia en la Cuarta Región, el dirigente aseguró que "en Coquimbo vimos que fallaron en seguridad. Un hecho importante a destacar es que los hinchas de verdad protestaron contra los que entraron".

Así mismo, aclaró que se intentó jugar lo que quedaba de partido en el mediodía de este sábado, pero no se pudo por las bases y por la participación del conjunto pirata en la Copa Sudamericana, por la que enfrentará a Aragua de Venezuela el próximo martes.