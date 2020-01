Presidente de Curicó Unido y la multa a hinchas por el lienzo: "No me parece correcto ni justo"

El partido entre Curicó y Deportes La Serena en el estadio La Granja contó con un condimento social que generó una gran polémica. Los hinchas locales colgaron un gran lienzo con la frase "Piñera, políticos, policías y militares: Dios perdona, la gente no. Que el mundo sepa en Chile torturan, violan y matan".

Ante esta situación, Carabineros les sacó un parte a los hinchas por “infringir las instrucciones y reglas dictadas por la Gobernación conforme a la resolución, ingresando e instalando un lienzo".

Es por esto que el propio presidente del club, Freddy Palma, mostró todo su descontento por la situación: "Nosotros no esperábamos una situación como esa, pero la manifestación fue pacífica. Creo que la postura del lienzo no me genera ningún problema, el club es totalmente apolítico. Somos una corporación, no tenemos una tendencia política y las aceptamos todas. Si a la Gobernación le parece haber pasado una multa al club por ese tipo de conducta, no me parece correcto ni justo. La situación puntual no lo ameritaba".

"En todos los estadios se han manifestado, ha habido una crítica política y manifestación social que no amerita que se entorpezca el espectáculo. No debería repetirse un tipo de multa para ningún estadio que tenga la disposición del público para manifestarse de manera pacífica", agregó en conversación con Radio Agricultura.