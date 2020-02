Presidente de Coquimbo: “Debemos seguir luchando para no entregar el fútbol a estos delincuentes”

Jorge Contador, presidente de Coquimbo Unido, se refirió a lo sucedido en el partido entre Piratas y Audax Italiano, por la segunda fecha del Campeonato Nacional, y que terminó con el encuentro suspendido hasta nuevo aviso.

En conversación con Radio Agricultura señaló que “fue un hecho lamentable, en todo el tiempo que llevo en el futbol jamás he visto algo de esta naturaleza. Lo más doloroso fue ver a niños llorando amargamente y abrazados a sus familiares tratando de evitar esta situación”.

Al ser consultado por el duelo de Copa Sudamericana, expresó que “si esto hubiese pasado contra Aragua, tendríamos una multa millonaria y castigos por 5 a 10 años sin participar en copas internacionales, y se nos iría al tacho de la basura todo nuestro esfuerzo”.

Agregó que “tenemos que invertir más recursos en seguridad, la decisión está en si invertimos en dar mayor infraestructura en el futbol formativo o hacerlo para protegernos de desalmados que hacen daño a esta actividad”.

“La solución es difícil, la verdad es que los guardias que se contratan no están preparados para enfrentar este tipo de incidentes. Gastaremos en un estudio jurídico para perseguir con todas las leyes considerables para que estos delincuentes estén en las cárceles. Lo más importante es no bajar los brazos, porque debemos seguir luchando para no entregar esta actividad a estos delincuentes”, complementó.

Por último, se refirió a la reprogramación del partido ante Audax. “No tiene fecha definida, estas cosas son dinámicas, ahora estamos enfocados en la Copa Sudamericana y después tendremos que evaluar en lo que fallamos, en lo que pasa en nuestro país, en el futbol y tomaremos medidas”, sentenció.