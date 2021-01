Mauricio Pinilla y duelo clave contra la U: "Todos los partidos son especiales, mis sentimientos están con Coquimbo"

Mauricio Pinilla volvió a sumar minutos tras recuperarse de su lesión y entró sobre el final en el importante triunfo de Coquimbo Unido por 0-1 contra Unión Española por el duelo pendiente de la fecha 28 del Torneo Nacional. El Pirata sale del fondo de la tabla regular y deja atrás el puesto de descenso directo.

Por ahora Coquimbo ocupa puesto de liguilla de promoción y mueve las tablas, condenando a Universidad de Chile al partido por la permanencia en la tabla ponderada, precisamente contra el Pirata. Y los coquimbanos reciben precisamente a la U este viernes por el duelo pendiente de la fecha 29.

“Todos los partidos son especiales, mis sentimientos están con Coquimbo, me han dado una alegría y una tranquilidad emocional en estos dos años, que no se compara con nada. El viernes tenemos otro partido fundamental. Estos partidos pendientes son una posibilidad y ojalá tengamos la oportunidad de pelear a la par de los demás", dijo Pinilla a TNT Sports tras el duelo.

Sobre el triunfo ante Unión Española agregó que “sabíamos que estamos en una posición incómoda, hay un tema mental y hay que manejar los resultados, sacar puntos. Hoy se demostró eso, tuvimos fortuna en un par de jugadas, Matías Cano fue el héroe del equipo. Tenemos un arquero maravilloso, que salva partidos”.

Complementó que “nuestras familias pueden esperar. Tenemos 20 días para estar enfocados en Coquimbo, para tratar de salir de esta situación, darle una alegría al hincha que hace tres semanas estaba festejando y ahora está sufriendo. Ya habrá tiempo de compartir, de descansar y de vacacionar”.

Respecto a su condición física sentenció que “necesitaba 12 semanas para volver y lo hice en la octava, puse mucho de mi parte pero esto es gracias al staff médico que trabajó conmigo. Yo estoy feliz de volver. Me ha tocado muy duro pero los 5 ó 10 minutos que me toquen voy a dar el máximo. Y si no me toca ni un minuto, que ganemos todos los partidos”.