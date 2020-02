Piero Maza será el árbitro para el clásico Colo Colo-UC y Gamboa estará en el VAR

��PALESTINO METE GOLEADA Y AVANZA EN LIBERTADORES�� 5-1 ganaron los árabes en la vuelta en Santiago a Cerro Largo (global 6-2) y enfrentarán al ganador de la llave Guaraní vs Corinthians para llegar a fase de grupos. ¿Qué te pareció la goleada árabe?

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Feb 12, 2020 at 4:12pm PST