Tras defender el arco de Deportes Valdivia la parte final de la temporada pasada, actualmente el ex meta no tiene ofertas que lo cautiven y, de mantenerse el escenario, diría adiós al fútbol.

El arquero de 37 años, Paulo Garcés, reveló a RedGol que podría estar muy cerca del retiro, y colgar los guantes o seguir atajando este 2022 es una decisión que aún debe tomar en las próximas semanas.

En conversación con La RedGoleta y Paulo Flores, el ex arquero de Universidad Católica, la U, O’Higgins y Colo Colo, entre otros, y que jugó por Deprtes Valdivia los últimos meses del año pasado, explica de qué depende que se retire.

“Sin mentirte, he pensado y estoy pensando muchas cosas. La última parte del año pasado me dio para pensar que había Garcés para rato. Lo último que hice en Valdivia, con un gran fin de torneo en lo personal, pero no han existido opciones o acercamientos más directos con un club que me entusiasme, que me entusiasme el proyecto o llevar a mi familia de donde estoy viviendo”, dijo Garcés.

El meta agregó que “hasta que no exista algo concreto, por ahora estoy pensando seriamente en dar un paso al costado. No es descartable porque hay cosas que ya no… querer remar contra la corriente”.

“No descarto seguir jugando, no descarto el retiro tampoco. Mi carrera ha tenido altos y bajos. El último tramo de mi carrera en Valdivia hice el esfuerzo familiar de irme solo. El rendimiento me hace pensar en seguir jugando, pero las opciones no se han dado y hay que pensar en el futuro”, complementó el arquero que fue parte del plantel de la selección chilena campeona de la Copa América 2015 y la Sudamericana de la U en 2011.

Por último, el oriundo de Parral se refirió al lamentable robo sufrido en la puerta de su casa durante la previa de las fiestas de fin de año: “fue uno o dos días antes de Navidad, estacioné la camioneta fuera de la casa acá en Concón, todos estacionan el auto afuera, como las 7 y media de la tarde. A las 9 y media la fui a entrar y lamentablemente ya no estaba. Gracias a Dios no pasó nada, está con seguro, pero se llevaron la silla del bebé y una lona que le había comprado”, sentenció Garcés.