Para quedarse en casa: Revisa la programación deportiva más destacada de la TV para este domingo

El deporte está paralizando en todo el mundo por el coronavirus. Por lo mismo, los canales deportivos se han visto en la obligación de realizar varios especiales o maratones para fomentar la cuarentena preventiva.

En ese sentido, han diseñado una programación con varios partidos del recuerdo como, por ejemplo, el Canal del Fútbol (CDF), que repetirá los partidos de la selección chilena para las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Recordemos que desde esa época inició la “generación dorada”.

Además, ESPN hará un especial con todos los goles de la UEFA Champions League 2019-2020, mientras que Fox Sports repetirá la campaña de Argentina campeón del mundo 1986.

Pero eso no es todo, pues TyC Sports hará una maratón de 10 horas con los momentos dentro y fuera de la cancha del ídolo Diego Armando Maradona.

Acá te dejamos la programación deportiva más destacada del fin de semana:

Domingo 22 de marzo

14:00 horas: Goles de la Champions League 2019/2020. ESPN +.

14:20 horas: Sucesos: Eduardo Vargas. CDF HD, Premium y Básico.

14:50 horas: Maratón Clasificatorias Sudáfrica 2010 (Chile vs Colombia; Chile vs Argentina; Perú vs Chile; y Paraguay vs Chile). CDF HD, Premium y Básico.

17:00 horas: Expediente fútbol: Argentina Campeón del Mundo México '86. Fox Sports 1.

21:30 horas: Sucesos: Arturo Vidal. CDF HD. Premium y Básico.

22:00 horas: Sin Barreras: Jorge Acuña. CDF HD, Premium y Básico.

23:00 horas: Campeones del Siglo XXI: Colo-Colo. CDF HD, Premium y Básico.