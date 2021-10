El director técnico de Audax Italiano, Pablo Sánchez, habló tras la insólita victoria de los floridanos en Rancagua ante un Colo Colo diezmado. Los albos fueron golpeados por el coronavirus, y las cuarentenas por contacto estrecho obligaron al Cacique a afrontar el duelo por el Campeonato Nacional con juveniles y niños de las inferiores.

“Fue muy raro, incómodo, te trastoca todo. Uno se entrena para jugar contra el plantel profesional del Colo. Hicimos un trabajo que no tenía nada que ver con lo que teníamos hacer. Tuvimos que acatar órdenes. Sé que mucha gente del Colo está molesta, pero esto es una disposición de la ANFP y había que jugar. Si algunos dirigentes creen que no está bien se tienen que poner de acuerdo y que no se juegue, pero en su momento se pusieron de acuerdo en que se debía jugar. Yo no podía hacer nada, nos teníamos que presentar y eso hicimos”, dijo Vitamina en conversación con TNT Sports.

Respecto al rival, el DT Agregó: “felicito a los chicos, este tipo de partidos genera obligaciones, incertidumbre. Les avisaron un rato antes y vivieron un momento maravilloso, iban a jugar con muchas ganas, intensidad, alegría y debíamos superar todo eso con la obligación de no subestimar, cosa es que muy difícil de hacer conscientemente. Pasamos por todos esos lugares incómodos de esta situación. Felicito a los chicos de Colo Colo, nos pusieron las cosas difíciles. Lo único que nos alegra es que ganamos”.

Incluso, el DT reveló que “no conocíamos a los chicos. Nos pusimos en contacto con la gente de fútbol joven de Audax y tampoco conocían a algunos, algunos 2003 ó 2004. Dónde se iban a parar. Una incertidumbre total. Debíamos tener calma, podía pasar esto de no hacer un gol y que te diera nerviosismo. De hecho en el primer tiempo nos llegaron. Es charlar con los jugadores, pasarles el mensaje, de jugar dignificando el deporte y no mucho más. Después fuimos acomodando las piezas según lo que veíamos”.

Por último, Vitamina Sánchez abordó el presente de Audax tras ser candidato al título y caerse de la cima de la tabla del Campeonato Nacional. El DT apunta a ganar lo más posible y al menos meterse en puesto de Copa Libertadores.

“Cuando uno analiza a los equipos, todos entraron en rachas malas. Creo que el Colo es el que menos ha tenido. A nosotros no llegó ahora en estos últimos tres o cuatro partidos. Derrota con Palestino, con Ñublense, le ganamos a la U pero no nos dejó satisfechos. Debemos salir y recuperar la memoria, ser el equipo que hoy nos permite ser terceros. No digo que seamos irregulares, perdimos seis partidos solamente, hay cosas buenas, pero queremos jugar mejor”, sostuvo el entrenador.

Pablo Sánchez sentenció que “las matemáticas nos avalan, pero es difícil pelear por el título. El Colo tiene un muy buen equipo, saben lo que quieren, vienen firmes y, además, tenemos adelante a Católica, tricampeón. Peleamos palmo a palmo con Calera que se preparó para jugar Libertadores. Y ahí nomás está Unión Española. Estamos en la recta final y queremos dar batalla”.