Nicolás Castillo: "Perdí como 12 kilos y músculo, mis piernas no son las mismas"

Nicolás Castillo habló en Nexo de ESPN y volvió a referirse a su duro proceso de recuperación tras sufrir una inesperada trombosis mientras se recuperaba de una cirugía. El delantero revela que sus piernas ya no son las mismas.

“Perdí como 12 kilos, pesaba 80 y llegué a pesar 68, 70 kilos. Perdí músculo. Mis piernas no son las mismas que tenía antes. Tenía todo muy fuerte, las trabajaba mucho para la potencia. Con mi kinesiólogo estoy trabajando en eso, en recuperar la masa muscular”, dijo Castillo.

Respecto a su presente, recordó que “en enero me tenía que operar el recto del cuádriceps, era una operación sencilla, casi ambulatoria. Pero durante el postoperatorio empecé a sentir la complicación que he pasado hasta el momento”.

Sentencia que “estaba en la camilla y empecé a sentir que la pierna me iba a explotar, no sabía de dónde tenía esa molestia. El doctor que me operó me decía que moviera el tobillo porque lo tenía muy inflamado. No podía, no sentía la pierna derecha. Me asusté. Llega una doctora, hace salir a todos y al quirófano. Fue lo último que escuche hasta despertar al otro día en la UTI”.