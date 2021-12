El gerente general del cuadro Hispano reconoció en diálogo con RedGol los motivos por los cuales no pueden fichar al ex delantero de la U y también aclaró algunas versiones que acercan al ariete uruguayo al Centro Deportivo Azul.

El mercado de fichajes en el fútbol chileno sigue día a día con los equipos nacionales trabajando para reforzarse de cara a la temporada 2022, y bajo ese contexto en Unión Española han sonado nombres para llegar y otros para salir del club. Joaquín Larrivey sonó como refuerzo y Cristian Palacios como posible baja para reforzar a Universidad de Chile, lo que aclaró Luis Baquedano.

El gerente general de los Hispanos dialogó con RedGol al respecto de ambas posibilidades y fue contundente al momento de aclarar los posibles movimientos que se den al interior de su club, descartando la llegada del ariete argentino y revelando que no hay ofertas por el goleador charrúa.

Por eso, al ser consultado por la posibilidad de que el goleador de la U en 2020 y 2021 llegue a reforzar el plantel de César Bravo fue tajante para responder que dicha opción no es factible. "Tengo que reconocer que me lo ofrecieron, pero está muy fuera de nuestro alcance presupuestario”.

El timonel del cuadro rojo apuntó de esa manera que el arribo de Larrivey está absolutamente descartado y después de eso se refirió a la posibilidad de que el atacante charrúa de 31 años salga del estadio Santa Laura.

Así, ante una posible despedida de Palacios, aclaró que “existe la opción de que él pueda salir, porque tiene una cláusula que no es una barrera económica importante, pero solamente para el exterior, así dice la cláusula de su contrato", comenzó señalando el directivo.

Y tras eso cortó de raíz las esperanzas de los hinchas azules que se habían ilusionado con una posible llegada del goleador uruguayo al CDA, pero Baquedano advierte que "para Universidad de Chile es prácticamente imposible, salvo que lleguen a un acuerdo con el club en materia de precio”.

Para finalizar, el dirigente hispano se refirió a alguna posible oferta formal que hayan recibido de parte del Romántico Viajero por el futbolista, pero reconoce que "no hay nada". Eso sí, advierte que "estas cosas son dinámicas, pero si me preguntas hoy no hay nada".