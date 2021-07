Técnico de Santiago Wanderers pone en duda fichaje de Javier Parraguez: “Necesitamos un futbolista que juegue de inmediato”

Santiago Wanderers está viviendo una temporada para el olvido, porque en menos de un semestre ya suma tres técnicos por malos resultados: suman cero victorias, un empate y nueve derrotas, resultados que los tiene en el último lugar del Campeonato Nacional y con el peligro latente de caer a la Primera B.

En ese sentido, Emiliano Astorga, el nuevo técnico Caturro, confirmó que están buscando un nuevo delantero y que la opción de Javier Parraguez es real. Sin embargo, su poca continuidad en Colo Colo por las lesiones ponen en duda su contratación.

“Se han nombrado varios jugadores que pueden estar disponibles, porque pertenecen a otros equipos también y hemos estado conversando con varios de ellos. Se ha nombrado a Parraguez, no sabemos bien todavía de él, pues ha venido de lesiones y uno tiene que estar seguro qué tipo de jugador vamos a traer”, partió diciendo.

“Nosotros necesitamos al jugador sí o sí de inmediato, no necesitamos ponerlo a punto ni que llegue lesionado, no tenemos tiempo para eso. Por tanto, en esa parte, no nos podemos equivocar. Tenemos que buscar al jugador adecuado para que llegue y comience inmediatamente a jugar”, agregó.

Por ahora, Wanderers se debe enfocar en buscar un buen resultado ante Palestino, partido válido por la duodécima fecha del torneo nacional y que está programado para este domingo a las 15:00 horas.