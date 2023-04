El ex Colo Colo criticó que el ex Universidad de Chile tenga tanto espacio en los medios. Ahí Pinibomber respondió con todo y hasta lo mandó a dormir. "Déjese de tirar mierda a todo el mundo que ya nadie le da bola", le lanzó.

Mauricio Pinilla y Leonardo Véliz se mostraron los dientes con todo este domingo. Los ex Universidad de Chile y Colo Colo, respectivamente, tuvieron una tremenda pelea en redes sociales, la que terminó hasta con insultos.

La situación se generó luego que el Pollo realizara una ácida crítica al espacio que ha tenido el otrora delantero en los medios de comunicaciones desde su retiro. Esto no cayó nada de bien a Pinibomber, que en Twitter le cayó duro.

"Como quisieran artistas de la pintura, escultura, escritores, científicos, etc. salir en la prensa como salen los (Johnny) Herrera, (Mauricio) Pinilla, (Jorge) Valdivia, (Nicolás) Peric, (Arturo) Vidal, seres descerebrados sin contenidos educativos para una sociedad carente en el pensar. Estamos en una sociedad desquiciada", lanzó el ex Colo Colo.

Ante esto, el ex Universidad de Chile le pegó con todo. "¡Déjese de tirar mierda en insultar a gente, caballero! ¡Respeto es una palabra que no existe en (su) diccionario! ¡Ataques gratuitos no voy a aguantar! ¡Empiece a ubicarse! ¡Yo no lo conozco a usted, déjese de hacer el ridículo!", replicó.

Pero la pelea no se quedó ahí, ya que Pollo Véliz respondió de vuelta casi tratando de inculto al ahora comentarista. "Al que le venga el sayo que se lo ponga. No sé si entenderá esto. No creo".

Mauricio Pinilla decidió apagar el fuego con bencina y se le tiró al cuello. "¡Descerebrado sera usted! ¡Déjese de tirar mierda a todo el mundo que ya nadie le da bola!".

"Con ese vocabulario pretende ser referente en TV. No conoce otros sinónimos. Faltan neuronas, evidentemente. O "palos pa'l puente" como dicen en el barrio", disparó el Pollo. Finalmente, Pinibomber se aburrió y lo mandó a dormir. "Ya, caballero, vaya a acostarse", sentenció.

Mauricio Pinilla y Leonardo Véliz se agarran de las mechas en una pelea que nadie se esperaba en redes sociales. De seguro las cosas no se quedarán ahí, ya que con ese nivel de insultos, algo tendrán que decir del otro.

Revisa la pelea entre Mauricio Pinilla y Leonardo Véliz