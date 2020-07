Mauricio Pinilla recuerda su paso por la Serie A y asegura que está en la recta final de su carrera

Durante el último tiempo, Mauricio Pinilla ha dejando entrever que, con 36 años, ya piensa en el día del retiro. El artillero de Coquimbo Unido tiene claro que ese momento llegará más temprano que tarde, lo que lo tiene melancólico por estos días.

Mauricio Pinilla tuvo una larga carrera en la Serie A, donde defendió un total de seis clubes. Entre ellos el Atalanta, donde compartió con Papu Gómez. Foto: Getty Images

Y ese sentimiento ha hecho que reviva las aventuras que ha tenido a lo largo de su carrera, que encontró en Europa sus mejores años. A través de su cuenta de Instagram, el Rockstar compartió una imagen de su primera vez en el Viejo Continente, cuando en la temporada 2003/04 llegó al Chievo Verona de la Serie A.

"Una fotito de mi primer año en Europa", recordó con cariño. "¿La barba? No me salían pelos, tenía 19. Como pasa el tiempo y estamos en la recta final. No quiero que llegue el día aunque se que llegará y todo cambiará", lanzó el atacante pirata.

En toda su carrera, Pinilla fue parte de 11 clubes Europeos y seis italianos. Entre ellos, destacan el Sporting de Lisboa, Celta de Vigo, US Palermo y Atalanta.