Matías Fernández resurge y marca en Chile tras 15 años: "Quiere decir que estamos viejos"

Tuvieron que pasar 15 años para que Matías Fernández volviera a marcar gol en el Campeonato Nacional, en el último torneo de su primera etapa con Colo Colo con un exquisito tiro libre que batió al recientemente retirado Nicolás Peric. Grandes momentos y otros no tanto marcaron su carrera y este viernes anotó en el triunfo 4-0 de Deportes La Serena sobre Everton.

El 14 papayero se va reencontrando con su mejor versión y echando memoria hacia atrás sobre aquella anotación de hace tres lustros recurre al humor. "Quiere decir que estamos viejos", afirmó en la entrevista postpartido concedida a TNT Sports, en una frase que hace notar el buen estado de ánimo del mediocampista.

Apenas con seis fechas de la temporada, ha jugado 360 minutos, un poco menos de la mitad del total que acumuló la campaña pasada con la camiseta alba, un cambio radical en su aporte individual. "Gracias a Dios me he sentido bien, me han tratado bien en La Serena. Cada vez me siento mejor", apuntó.

El equipo dirigido por Miguel Ponce se mete en la parte alta y a falta del grueso de la jornada están en la tercera posición. "Contento con el triunfo. El partido se desvirtúa con las expulsiones, pero contento por el resultado. Era importante para nosotros sumar para estar en la parte de arriba de la tabla", añadió el Mati.

Parece cuestión de tiempo para que Fernández supere todos los registros de la temporada pasada y en la recta final de su carrera brinde la imagen que desea. El próximo desafío de Deportes La Serena será, el próximo fin de semana, cuando enfrente en casa al recién ascendido Ñublense.