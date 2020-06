Marcelo Ríos sube peculiar video para que te quedes en casa: tiene 16 garabatos y dura 51 segundos

Marcelo Ríos ha hecho noticia estos últimos días por sus dichos polémicos y anécdotas fiel a su estilo: sin tapujos, pelos en la lengua y lleno de garabatos.

Últimamente el ex número del mundo ha estado bastante activo en su cuenta personal de Instagram, donde sube algunas historias y publicaciones de video a su mismo perfil.

Hoy fue el caso y a través de un video Marcelo Ríos comenzó a narrar su tarde, cómo está el coronavirus por Estados Unidos y para finalizar mandó un peculiar mensaje para el chileno desobediente.

Este video dura 51 segundos y está marcado por 16 garabotos, muy al estilo del ex tenista nacional y número uno del mundo. "¿Cómo estamos? Aquí aburrido po w*ón, saliendo de la casa a entrenar y más atrasado que la ch*cha, pero tendrán que esperar no más los w*ones, si no les gusta la we* uno se retira", comenzó.

Marcelo Ríos

Además agregó que, "hablo porque en mi casa no hablo ninguna we* po w*ón, están todos todos con los juegos electrónicos y esta we*. Al final no hay comunicación".

Para finalizar contó que "así que por eso estoy contándoles algo. Acá en Florida está llegando la pandemia bastante rápido y cuando tu vienes de afuera tienes que hacer 14 días de cuarentena antes de empezar tu vida acá po w*ón. Entonces está bien pelua la we*. Nada po, decirles que p*ta, cumplan la we* en Chile po, nos vamos a cagar, nos vamos a ir a la ch*cha. 16 veces saliste w*ón, para el web*o w*ón. Así hacemos las w*as bien para salir adelante. Ya, estoy muy apurado, chao y que les vaya de lo lindo".