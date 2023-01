Marcelo Díaz vuelve al fútbol nacional luego de más de una década. Su intención siempre fue regresar a Universidad de Chile, aunque no se concretó por el poco interés del club de sus amores, por lo que confiensa que está feliz de fichar en Audax Italiano.

Marcelo Díaz pega un palo a la U en su presentación en Audax: "Es el club que me quiso desde un comienzo"

Marcelo Díaz selló su regreso al fútbol chileno tras más de una década, al firmar en Audax Italiano donde fue presentado esta jornada. Carepato salió de Universidad de Chile el 2012 para recalar en el Basilea y desde entonces jugó en Alemania, España, México, Argentina y Paraguay.

Sobre su llegada al elenco itálico, aseguró que se debe a que "es el club que me quiso desde un comienzo. Cuando yo llegué al país, dije claramente que venía a disfrutar, ser feliz, reencontrarme con mi familia y jugar donde me quisieran", en un palo contra Universidad de Chile que no lo consideró como posible refuerzo para esta temporada.

Luego contó que "Audax empujó muchísimo, pues otros equipos quisieron contar conmigo y les agradezco, pero Audax hizo las cosas bastante bien. Tuve confianza y hablé con el entrenador (Manuel Fernández) y eso hizo que yo esté con los colores de Audax".

Sobre los días que lleva entrenando en los tanos, comentó que "me he sentido cómodo y con mucho respeto. Desde lo futbolístico me pondré al cien por ciento, privilegiando el grupo. Todo lo que aprendí, lo que conseguí jugando en el exterior y la selección chilena intentaré inculcarlo a los más chicos para que vayan aprendiendo".

De todas maneras era imposible no consultarle por la U, el elenco de sus amores y que incluso lleva tatuado en el pecho. Eso sí, prefirió pasar, asegurando que "no es mi club, estoy comprometido con Audax y lo que diga el resto de las personas se quedará en eso, son palabras de otras personas".

Audax debutará contra Palestino el 21 de enero en La Cisterna, mientras que el 28 será local contra Copiapó en el Bicentenario de La Florida. Encuentros donde Díaz espera estar en óptimas condiciones para demostrar que su jerarquía sigue vigente.