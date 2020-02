Manuel Pellegrini: "El 95 por ciento de la gente no sabe qué es una nueva Constitución"

Tras su salida de la banca del West Ham, Manuel Pellegrini habló en extenso con La Tercera sobre su futuro como entrenador y sobre el plebiscito de la Nueva Constitución para Chile.

Sobre su salida de los Hammers, el ingeniero señaló que "la única explicación es que esto es fútbol. Yo volví a Inglaterra a un desafío. Al West Ham, que normalmente pelea el descenso, pero que es muy grande. Mi intención era hacerlo crecer. Comenzamos bien; hasta el partido siete llevábamos una derrota".

"Desgraciadamente, tuvimos una lesión importante, del arquero (el polaco Fabianski), de cuatro meses. Y el rendimiento del segundo (el español Roberto Jiménez) no fue el esperado. Tuvo responsabilidad en varios goles. El equipo fue perdiendo confianza, se fueron negando los resultados y los dueños decidieron cambiar", agregó.

Además, sobre el 'nuevo Chile' tras el estallido social, Pellegrini esperará a ver cifras reales para demostrar el verdadero cambio: "No sé si hay un nuevo Chile. Después hay que ver al Chile nuevo en relación al Chile anterior, para saber si mejoramos o empeoramos. La verdad, estamos en un período de incertidumbre. Lo que no me gusta es la violencia".

"Tenemos que verlo después, con cifras reales, no con palabras. Si de verdad cambió, después de una demanda social muy grande. La gente no está contenta", refrendó.

Por último, el experimentado DT se refirió al plebiscito por una 'Nueva Constitución' para el país: "El 95 por ciento de la gente no sabe qué es una nueva Constitución. Yo me incluyo. Mi idea es votar en abril, pero primero informarme exactamente de qué es lo que se está votando. Porque esto no es cambiar por cambiar".