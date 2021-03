Valdivia dice que está dispuesto a ganar el sueldo de un juvenil: "Quiero una revancha en el fútbol"

Jorge Valdivia estuvo a punto de arribar a Unión Española, pero detalles en las negociaciones hicieron que su fichaje se truncara.

El ex volante de Colo Colo explicó por qué finalmente no firmó con los hispanos y de paso le respondió a Luis Baquedano, gerente del club, quien lo trató de "mal elemento".

"Que Baquedano me diga que yo soy un mal elemento es el fin del fútbol. Que a Baquedano no se le olvide que él fue uno de los responsables de lo que pasó en Colo Colo en la época de la quiebra. Cuando estuvo lo del estallido social, lo del seguro de cesantía, se echó a todo el plantel de Unión Española encima. Que él diga que soy un mal elemento es el fin del mundo, es el fin de todo", dijo en entrevista con La Tercera.

Luego, afirmó: "Yo estaba dispuesto a jugar en Unión Española, no en el Baquedano Fútbol club. Como en la vida, en cualquier trabajo uno tiene problemas. Si él dice que soy un mal elemento porque no llegué a Unión Española entonces desglosemos a qué se refiere con yo ser un mal elemento. Si es porque yo había dado mi palabra y no llegué a Unión, te puedo decir que hay aristas en este tema".

Flores de Adomaitis para el joven Pablo Solari https://t.co/TA9DaeoSpI — RedGol (@redgol) March 8, 2021



El Mago explicó que el traspaso frustrado no tuvo relación con sus expectativas económicas: "Pero él no menciona que mis inquietudes no son o no fueron en relación a los números que arreglamos, no fue por algo económico. Sí fue en relación al tema en discusión que eran las lesiones. El contrato estaba hecho y Unión Española se estaba resguardando por el tema que todos conocemos de las lesiones".

"El tema económico no era tema en discusión en Unión Española. Lo que yo el jueves en la mañana le hice saber a mi representante Mauricio Valenzuela es qué pasaba con las variantes sujetas a la lesión. ¿Qué quería yo? Si yo no estoy lesionado y el entrenador decide darme descanso, porque Unión Española clasifica a Libertadores, y el domingo y miércoles se jugaba, se considerara. Eso pasa mucho en el fútbol. Si a mí me dan libre, yo no estando lesionado, porque yo no tendría derecho a ese bono", prosiguió.

Valdivia cosidera que el contrato que se le ofreció no era justo: "Baquedano se equivoca porque yo no cuestiono el contrato en números, sino en las aristas. Puntualmente en el tema lesión, que era lo más importante para Unión. Si yo me lesiono muscularmente, yo no iba a golpear la puerta de nadie para que me pagara. ¿Qué pasaba si hacía un gol de cabeza a los 10 minutos y el arquero me rompe la cabeza y me tengo que ir al hospital? Hice el gol, estoy en el hospital, mi familia preocupada, y no me pagan porque no jugué los 35 minutos. Pero, ¿qué culpa tengo yo de un accidente futbolístico que se escapa de un tema de lesión generado por un problema mío?".



Asimismo, reconoció: "Yo quiero jugar, quiero tener una revancha en el fútbol, como mi último paso por Colo Colo y México no fue como yo esperaba y vino el tema del Covid, el tema de la lesión...Busco una revancha en el fútbol, es un anhelo personal de terminar jugando".



Finalmente, admitió que estaba dispuesto a ganar un millón y medio de pesos en Unión Española: "Muchos amigos, no amigos, gente del fútbol me llegó a comentar que si era verdad que iba a ganar $1.500.000. Yo les dije que sí y me decían que ahí se notaba que de verdad quería jugar. ‘Porque eso me imagino no te lo pagaban ni cuando eras juvenil’, me decían. Y sí, es verdad, no me lo pagaron ni cuando era juvenil. Yo considero que si me estoy preparando, me estoy cuidando, me estoy entrenando, para poder tener un año como la gente, digno de mi carrera y poder terminarlo en alto, tenía que empezar de cero".

Recuerda que el Campeonato Nacional puedes vivirlo en vivo y en directo con la mejor definición en TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.