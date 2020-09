Toby Vega advierte a Colo Colo si no gana el Superclásico: "Le puede pasar lo mismo que a la U el año pasado"

El regreso del Torneo Nacional nos trae inmediatamente uno de los partidos más esperados del año: el Superclásico. Este domingo, Universidad de Chile buscará seguir peleando en la parte alta de la tabla frente a Colo Colo, que necesita sí o sí un triunfo para salir de la parte baja de la tabla de posiciones.

Los albos llegan obligados a ganar para dejar atrás la mala imagen ante Santiago Wanderers y las primeras fechas del campeonato, pero lo mostrado hasta ahora no es alentador. Marcelo "Toby" Vega habló en la previa del encuentro y le metió presión al cacique.

En diálogo con el diario La Cuarta, el comentarista del CDF adelantó lo que será el partido en el Estadio Nacional y aseguró que el bulla tienen la gran oportunidad de romper la seguidilla de derrotas ante el cacique.

"Creo que esta es la chance que tienen los azules de acabar con la mala racha. Ya llevan siete años sin ganar, pero si quiere hacerlo el domingo, Caputto debe cambiar el esquema. ¡No puede jugar igual!", lanzó.

Como si fuera poco, el Toby sepultó a los albos si no ganan. "Se le van a complicar las cosas a Colo Colo si pierde y le puede pasar lo mismo que a Universidad de Chile el año pasado. Estar peleando los últimos puestos es una presión diferente, comienzan las purgas, la presión de los resultados y si se pierden dos partidos seguidos, se cambia al técnico. ¡Ojalá que eso no pase!".

PIDE CAMBIOS DE ESQUEMA

Vega, que algo sabe con la pelota en los pies, no quedó para nada conforme con lo hecho este fin de semana por ambos elencos. Es por ello que aprovechó la oportunidad para aconsejar a ambas bancas de cara al Superclásico.

De la U aseguró que "el sistema de juego que utilizó Hernán Caputto no es para ellos. Aránguiz y Montillo deben jugar juntos creando peligro y no en labores de marca, pues se van perdiendo en aquel juego y ellos están para crear. Además, estaban muy abiertos y funcionan mejor si están juntos, pues al estar preocupados de su banda, retrocedían mucho y les quedaba un espacio demasiado grande al momento de tener la pelota y atacar".

Por su parte, a los albos no les encuentra vuelta. "Colo Colo no está bien futbolísticamente. Y es preocupante. Terminó mal el año pasado, comenzó mal este torneo y ahora mostró un nivel más bajo que le exhibido ante La Serena en marzo pasado. No puede ser que Zaldivia sea el central si llevaba más de un año sin jugar. Ahí debe entrar Barroso. Y tampoco puede seguir dependiendo de lo que hagan Paredes y Bolados, pues es muy poco".