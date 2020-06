Lucas Passerini agradece la confianza de Ivo Basay tras 10 partidos sin convertir: "Cualquier otro me dejaba fuera"

Lucas Passerini arribó a Palestino después de una irregular campaña en Guaraní de Paraguay. Los primeros meses del argentino en los Baisanos fueron difíciles, incluso estuvo 10 partidos sin convertir.

Sí, 10 partidos estuvo sin anotar, pero Ivo Basay seguía confiando en él, poniéndolo fin de semana tras fin de semana como titular, sin importar que el argentino no marcara, él tenía confianza.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, Lucas Passerini recordó esta situación y se mostró agradecido del ex goleador de Colo Colo.

"Algo vio en mi, confiaba, siguió apostando. Yo siempre digo que estoy agradecido de él y su cuerpo técnico. En su lugar, cualquier otro técnico, me dejaba fuera. No convertía, pero me siguió bancando partido a partido y se pudo dar vuelta la situación de no poder marcar", expresó.

Además agregó que, "sus charlas me daban tranquilidad y confianza. Me decía que yo confiara en mis condiciones, en ese partido con Alianza Lima, donde me tocó convertir, todo se dio vuelta".

Lucas Passerini y su hattrick

El atacante también reveló que Ivo Basay le mostraba sus videos como referencia. "En su momento el llegaba temprano, se sentaba afuera y siempre te agarraba, te mostraba videos de sus goles, pero siempre me decía ‘que esté tranquilo, que si sale uno saldrán de todos. Que me quede mas tiempo en el área’", explicó

Lucas Passerini recordó una anécdota cuando marcó su primer hattrick con Palestino y en su carrera., "En el partido contra Audax Italiano en La Florida, donde marqué un hattrick, yo llegué al vestuario y me quise preparar un café antes del partido, entonces fui, me agarré una taza y decía Ivo Basay. Ahí me dice ‘mira que en esa taza solo toman los goleadores’. Bueno, marqué un hattrick y cuando terminó el partido con risas me decía ‘esa fue la suerte que te dio mi taza, ya lo sabes’", sentenció.