Lorena Medel no cree que su rechazo en la ANFP se deba al machismo, pero reconoce que "es una pena"

La dirigente de Santiago Wanderers, Lorena Medel, lamentó el rechazo a su postulación al directorio de la ANFP por parte del Consejo de Presidentes este mediodía.

"Me dijeron que me iban a aprobar y algunos que me dijeron que me iban apoyar no me apoyaron. No tiene que ver conmigo, sino que con un rechazo a la dirigencia actual. No lo tomo como algo personal, pero tengo harta pena", reflexionó en diálogo con Radio ADN.

Medel rechazó la posibilidad de que la decisión tuviera que ver con el machismo. "Cero machismo. En algún momento entusiasmó mucho que hubiera una mujer en el directorio. Tal vez alguno (fuera machista), que alguien dijo que no tenía experiencia en el fútbol (...) pero tampoco quería que se votara por mí porque yo soy mujer, eso no le hace bien al fútbol", expresó.

El rechazo a la postulación es un golpe para el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, pero la dirigenta no cree que tenga que ver con una salida prematura del timonel.

"La tiene súper difícil, pero salvo que le renuncie un director y yo lo veo con mucho apoyo, no veo que lo vayan a derrocar ni que le vayan a quitar el mandato a Sebastián. Pero esto es un poco lo que le pasa a (Sebastián) Piñera. Esto es un golpe a Sebastián, sin duda", sentenció.

"Había gente que me llamaba como si me estuviera metiendo en el narcotráfico (...). Pero no me daba ningún susto, más que criticar que son todos corruptos y pésimos decidí no quedarme en mi casa y aportar", manifestó.