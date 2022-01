Colo Colo y Universidad de Chile tienen un compromiso nada sencillo para 2022. Albos y azules deberán luchar para impedir que Universidad Católica timbre el histórico pentacampeonato, una batalla que se librará desde el minuto 0 de la temporada.

A una semana del estreno oficial de los clubes más grandes del fútbol chileno, en una nueva edición de torneo de Primera División, la U como visitante de Unión La Calera y el Cacique como anfitrión de Everton; parece que nadie quiere perder el tiempo.

Por esta razón, Gustavo Quinteros apostará a su oncena de gala en el estreno de liga. Y a la espera de que no aparezcan contratiempos de última hora, el elenco albo sólo alberga una duda para el primer partido del campeonato.

Se trata de la presencia o no de un jugador de categoría Sub 21 en el once inicial, que insertaría un cambio respecto a la oncena que derrotó a la UC en la Supercopa disputada la semana pasada en Concepción.

En ese sentido, podrían ingresar elementos como Bruno y Daniel Gutiérrez, Vicente Pizarro, Joan Cruz, Luciano Arriagada, Alexander Oroz y Jeyson Rojas para cumplir el requisito de dos hombres nacidos a partir de 2001 entre los citados.

Pero Quinteros espera que el resto de su equipo se recite de memoria, con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón y Gabriel Suazo; Leonardo Gil, César Fuentes y Esteban Pavez (o Vicente Pizarro); Pablo Solari, Martín Lucero y Gabriel Costa.

Formación de Universidad de Chile



En cuanto a Universidad de Chile, el equipo azul ha tenido una preparación bastante más acontecida, con la lesión de Luis Casanova y un plantel que encabezará el nuevo técnico Santiago Escobar, aunque todavía no cuenta con todo el contingente.

En ese sentido, en la U esperan concretar en las próximas horas la incorporación del defensor Ignacio Tapia y el mediocampista Israel Poblete. El primero podría ser parte del debut, ante la extensa baja que le espera al lesionado Luis Casanova.

En materia de jugadores Sub 21, los azules confían en la regularidad que exhibió Marcelo Morales en 2021, pero hau otro juvenil con hambre. Se trata del delantero Darío Osorio, que le marcó a Colo Colo en Argentina y ha sido destacado por el técnico universitario.

¿Un equipo para el debut ante Unión La Calera? Hernán Galíndez; Yonathan Andía, Josema Carrasco, Ignacio Tapia (o Lucas Alarcón) y Marcelo Morales; Camilo Moya, Felipe Seymour; Jeisson Vargas, Pablo Aránguiz; Cristián Palacios y Ronnie Fernández.