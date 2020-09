La sentida carta de Rodrigo Holgado en su vuelta a Audax Italiano: "Jamás me voy a cansar de pedir perdón"

Rodrigo Holgado puede hacer su regreso a las canchas después de vivir los días más difíciles de su vida. El delantero de Audax Italiano regresó a las convocatorias tras protagonizar un polémico accidente de tránsito, situación que ha generado revuelo en el fútbol chileno.

El artillero argentino estuvo en prisión preventiva el pasado 28 de abril luego de un choque mientras manejaba en estado de ebriedad y que terminó con una víctima fatal.

Desde entonces, su defensa ha estado trabajando para evitar la cárcel y consiguió, entre otras cosas, el arresto domiciliario nocturno mientras dura la investigación. Este sábado, Audax enfrenta a Curicó Unido para un encuentro en el que el delantero ha vuelto a ser convocado.

Holgado no juega desde marzo pasado, donde tras la suspensión del torneo protagonizó un accidente en estado de ebriedad que terminó con una víctima fatal. Foto: Agencia Uno

Ante el revuelo generado y para no opacar su regreso a las canchas, Holgado decidió publicar una potente carta en su cuenta de Instagram. "Soy consciente de mis errores y del daño que he causado. Y aunque no existen palabras ni actos suficientes para reparar el daño causado, quiero y necesito pedir perdón", comenza explicando.

"Quiero además agradecer a mi familia y amigos por estar siempre apoyándome... Y en especial al club Audax Italiano y a su gente, por entender que las personas nos equivocamos y por brindarme una mano cuando más la he necesitado", agregó.

Finalmente y reconociendo que su vuelta a las canchas puede generar polémica, cerró el tema asegurando que "aunque entiendo su rabia y dolor, jamás me voy a cansar de pedir perdón a la familia que he lastimado".

La sentida carta de Rodrigo Holgado en su regreso a las canchas.

Audax Italiano recibe a Curicó Unido este sábado a partir de las 18:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.