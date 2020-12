La revolucionaria idea de Palestino para que el Campeonato Nacional pueda terminar

El Campeonato Nacional tendrá una jornada crucial este martes, cuando se reúna de manera telemática el Consejo de Presidentes de la ANFP, para abordar a coyuntura en términos de programación y bases. Una cita clave para el desarrollo de la liga chilena.

Bien lo sabe el presidente de Palestino, Jorge Uauy, quien se anima a postular un revolucionario cambio en las condiciones: la reapertura del mercado de pases para incorporar refuerzos de última hora, dada la cantidad de contratos que terminan anticipadamente.

"Los jugadores extranjeros exigen contratos hasta el 31 de diciembre por la forma en que se manejan en otras ligas para el inicio de temporada. Son pocos los extranjeros que no dejan esa cláusula", reconoció en diálogo con Después te Explico por Redgol.

"Hay que tener la flexibilidad suficiente para terminar el campeonato de alguna forma racional. Estoy hablando de dejar una ventana adicional de tres jugadores, como a mitad de año, para hacer ajustar estos contratos que se van el 31 de diciembre", sentenció.

La idea surge ante un hecho de la causa. El Campeonato Nacional de ninguna manera terminará el 31 de enero, como estaba estipulado, ya que las suspensiones producto del coronavirus y la Copa Sudamericana postergarán todo por dos o tres semanas.

"Todos tenemos que poner de nuestra parte para zafar de la mejor manera y tener la flexibilidad que permita términos anticipados de contrato y empezar a hacer algunos cambios que no están acostumbrados en el fútbol chileno", explicó Uauy.

El Campeonato Nacional se jugará hasta febrero y ya piden cambios en la reglamentación. Foto: Agencia Uno

"Hay que darle prioridad al Campeonato Nacional. Sé que en enero no se termina esto y que lo más probable es que sea cerca del 10 o el 15 de febrero. El año pasado no se terminó. Cuando digo como sea, me refiero a concluir todas las fechas", puntualizó.

El campeonato tiene marcado el calendario con dos fechas semanales hasta el término, con la excepción de Navidad y Año Nuevo, por lo que cualquier suspensión deberá saldarse a fines de temporada.