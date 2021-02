La confesión de Fabián Estay: "Bañarnos antes del partido te quitaba energías"

Fabián Estay fue uno de los delanteros extranjeros más productivos en México a finales de los años 90 y comienzos de los 2000. Si bien tuvo los atributos en el terreno de juego, el chileno tenía algunas cábalas para lograr el éxito con una confesión bastante llamativa sobre lo que hacía antes de cada compromiso.

Quien jugara en Universidad Católica y Colo Colo contó que no acostumbraba a bañarse en la previa a los partidos. "No es que no nos bañáramos nunca, era un tema de que veníamos con una escuela sudamericana donde nosotros", afirmó a Mediotiempo sobre las costumbres que tenía con el paraguayo José Saturnino Cardozo.

Admite que los sudamericanos tienen cábalas mucho más marcadas que los mexicanos. "Debutamos jóvenes, vas adquiriendo manías o mañas y en ese sentido pensábamos, o era la creencia que teníamos, que bañarnos antes del partido te quitaba energías", apuntó.

"Eran otros tiempos diferentes, no había tantas redes sociales, podías dejarte barba si querías, era muy diferente el tema y pues era la crianza que teníamos de Sudamérica y ahí están los resultados gracias a Dios. Pepe es un histórico y a mí me fue muy bien en México, valía la pena no bañarse un día antes del partido", añadió.

Fabián Estay tuvo un productivo paso por el fútbol mexicano al jugar con Toluca, América, Atlante y Santos Laguna.