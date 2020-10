Kike Acuña sorprende con radical cambio de look y se aplica botox en el rostro: "Me gusta verme bien"

El paso de los años se va notando en el rostro de todas las personas, pero muchos optan por darle un cambio radical. Las operaciones para rejuvenecer se han hecho algo habitual en nuestro país y los futbolistas no han quedado al margen.

Jorge Kike Acuña es el último en hacer noticia por ello. El ex volante de Universidad Católica, Universidad de Chile y Unión San Felipe sorprendió al mostrar en redes sociales la intervención que se realizó para hacerse una "manito de gato" en el rostro.

El recordado señor de la noche se aburrió de las arrugas y se aplicó botox en varias zonas de su cuerpo para así refrescar su look. Este proceso pudo ser visto por sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde mostró los detalles.

Kike Acuña, que así lucía antes, se aburrió de las arrugas en su frente y se aplicó botox. Le gustó tanto, que siguió con la nariz, boca y "patas de gallo". Foto: Instagram

"Hace rato me quería poner botox en la frente porque tenía una marca muy pronunciada. Tengo las pestañas muy crespas y se me pegan siempre, por lo que abro muchas veces los ojos al día para desenredarlas y eso hace que la frente esté siempre arrugada", señaló Acuña en conversación con LUN.

Para el ex volante el lucir bien es más que una preocupación. "Tengo 42 años y me gusta verme bien, soy bastante vanidoso. Creo que la apariencia es súper importante, el sentirte bien contigo mismo. Lo primero que hice al subirme al auto fue mirarme al espejo y la alegría más grande fue ver que no tenía esa línea en la frente".

Acuña reveló que si bien iba solo por una cosa, le agarró el gustito y se metió botox en varias zonas. "Vi que el resultado fue espectacular, así que la doctora me preguntó si me quería hacer las patas de gallo. Accedí y aproveché de hacerme las marcas de la sonrisa, porque como me río mucho las tenía bien marcadas. Cuando había terminado todo me preguntó por la nariz y le dije… buueeeno. No era algo tan invasivo y no dolió".

Finalente, Kike echó al agua a sus ex colegas que le hablaron tras la intervención. "Decían que había quedado bien, que me veía más joven, que me veía bonito. También he recibido muchos mensajes de amigos y futbolistas activos que me pidieron el dato para hacerse las patas de gallo y patas de todo".