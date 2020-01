Juan Pablo Gómez y la semifinal ante la U: "Nosotros estamos entrenando como para enfrentar ese partido"

Este fin de semana se disputarán las semifinales de la Copa Chile 2019. En el partido más polémico de la fase, Universidad de Chile y Unión Española lucharán no solo por el paso a la final, sino que también por el Chile 4 de Copa Libertadores.

Sin embargo, existe la posibilidad de que el mencionado choque no se dispute. Esto por las amenazas de no presentarse del cuadro hispano al no ser reconocidos con el cupo internacional.

Ante esto, el mediocampista del cuadro de colonias, Juan Pablo Gómez, aseguró estar preparados para cualquier decisión del club: "Estamos expectantes, no está 100% resuelto. Nosotros estamos entrenando como para enfrentar ese partido y, si no se da, finalizaremos la pretemporada con un amistoso para pensar directamente en el primer partido del torneo".

"No tenemos certeza aún de lo que va a pasar. Conocemos la postura de la dirigencia, la de nosotros como plantel. Estamos con la dirigencia", agregó en conversación con CDF.

Además, entregó su propio pensamiento por la situacuón: "Yo personalmente estoy de acuerdo con lo que se está planteando, pero obviamente no me puedo cerrar a la opción de jugar. Si el club necesita que lo haga, estaré disponible. La temporada se terminó, se fue enfático en el tema y se tendría que haber definido hace tiempo a nuestro favor".

El partido entre azules e hispanos está programado para este sábado 18 de enero a las 20:30 horas en La Portada de La Serena.