Un imperdible panorama de verano para los amantes de la comedia, el fútbol y las redes sociales se desarrollará el viernes 20 de enero a las 21:00 horas en Gran Arena Monticello: llegan a Chile Jero Freixas y Mike Chouhy de la mano de Manuel de Tezanos Pinto en “Fútbol Comedy”, una innovadora propuesta que reúne lo mejor del stand up con el deporte rey.

Jero Freixas es el viral futbolero de los últimos años con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, @jerofreixas. Mezcla ficción y realidad en una propuesta desjuiciada donde contará detalles de su aventura en el Mundial de Qatar 2022.

“Estoy muy feliz de dar mi primer show en Chile, un país en el que me siguen muchísimo. ¡Vamos a pasar una muy linda noche juntos!”, anuncia Jero.

Por su parte, Mike Chouhy, quien cuenta sobre 800 mil seguidores en su cuenta de Instagram, @mikechouhy, es uno de los principales standuperos del momento en la escena argentina. Quien saltó a la fama por su icónico personaje “Juan Cassette”, traerá por primera vez a Chile un show centrado completamente en el fútbol y sus hinchas. Mike se encuentra “feliz de poder compartir con Jero en un escenario, cosa que nunca hicimos. Nos une la pasión por el fútbol y queríamos trabajar juntos hace rato. ¡Ésta será la primera vez!”

“Fútbol Comedy” será presentado por el periodista deportivo y popular streamer Manuel de Tezanos Pinto, quien incursiona en el stand up hace ya tres años y aportará también su entretenida mirada del mundo del fútbol. “Mi incursión en el stand up es la evolución del humor que hemos desarrollado en mi canal de YouTube, es una propuesta audiovisual. Intentaremos hacer reír a todos los asistentes, no solo a los que les gusta el fútbol”, afirma Manuel.

“Fútbol Comedy” llega a Chile este viernes 20 de enero a las 21:00 horas en Gran Arena Monticello. Puedes comprar tu entrada desde $16.150 a través del sistema TopTicket y atentos a nuestra cuenta de Instagram, porque regalaremos invitaciones.