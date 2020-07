Gamadiel García: "Claudio Bravo lamentablemente no es parte del Sifup, pertence al sindicato inglés"

Claudio Bravo salió al paso de Sifup y exigió que el ente gremial presidido por Gamadiel García explique las implicancias y polémicas generadas por el bono que se entrega a los ex jugadores desde el fondo de retiro.

Luis Marín le contestó al arquero del Manchester City y Gamadiel García hizo lo propio en Radio ADN. El presidente del Sifup tuvo palabras de respeto para el meta de la Roja, pero aclaró que Bravo no pertenece al sindicato local.

“Lo tomamos de quien viene, un referente de nuestra selección y que está en el extranjero. Lamentablemente él no tiene la información que tienen sus compañeros”, sostuvo García.

Agregó que “cuando nos hemos reunido con la selección él no ha estado presente. Es un referente, es muy importante para nuestra selección y nuestro fútbol, pero lamentablemente no es parte de nuestro sindicato. Él pertenece al sindicato inglés, esa respuesta se le dio sin ánimo de entrar en discusiones. Hay temas que hay que aclarar, hay algunos que están bastante confundidos y nosotros estamos llamados a dar la respuesta”.

Complementa: “hay cosas que deben estar claras: los seleccionados que juegan en el extranjero no son asociados, no tienen voz ni voto en las asambleas. Los seleccionados de la liga local por supuesto han votado y han ido a las asambleas, tenemos que entregarles información contable todos los años”.

Gamadiel García, presidente del Sifup.

"Lamentablemente Claudio Bravo no es parte del Sifup. (...) Los seleccionados que juegan en el extranjero no son asociados. Él pertenece al sindicato inglés".

Sentencia que “hoy muchos dicen que son parte que pertenecen al sindicato y lamentablemente les tengo que comunicar que no. La directiva anterior fue dejando a fuera a los ex futbolistas. Nosotros no tuvimos nada que ver con respecto a quienes eran socios o no del sindicato. Los que son socios son los que tienen un contrato registrado en la ANFP”.