Galleta Suazo: "Admiro a los cabros que ponen en riesgo su integridad física para que los demás estemos cantando"

Héctor Suazo, más conocido como el Galleta, ha sido uno de los ex futbolistas que más ha dicho presente en las manifestaciones sociales que se han vivido en Chile desde el 18 de octubre del año pasado.

El ex delantero de Universidad de Chile ha asistido en varias oportunidades a la Plaza de la Dignidad junto a su familia y, en conversación con RedGol, entregó los motivos de su efusivo apoyo.

"Yo soy de aquí de Conchalí, soy de población desde los 8 años y sé lo que es convivir con la vulnerabilidad, con la gente que tiene problemas, he vivido con problemas en la casa y sé que cuesta mucho, por eso sabía cómo era la gente que va para allá", comenzó relatando el Galleta.

"Nos tratan de delincuentes y nada que ver, va gente que apoya la causa, para ser número. Yo no ando tirando piedras, voy a apoyar la causa de la gente que son necesarias para todos los que están ahí", agregó.

Además, el ex delantero manifestó su admiración por la famosa 'Primera Línea': "Si voy me pongo cerca de ellos, pero no al lado porque es peligroso, porque Carabineros dispara lacrimógenas y no es fácil estar ahí. Admiro a los cabros que ponen en riesgo su integridad física para que los demás estemos cantando, manifestando y que Carabineros no llegue ahí a disparar".

"Yo he ido casi siempre, no he estado todos los días, pero si estuve mucho tiempo. Hay miles de personas que están ahí para hacer número, cantando y otros están aguantando para que Carabineros no lleguen donde estamos nosotros. Ahí se ve de todo porque llegan de todos lados, hay un sector donde se ponen los 'cuicos' apoyando la causa. Valoro a la gente que va para allá y es importante que vaya, son pocos los que van solo para tomarse la foto", cerró.