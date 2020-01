Francisco Sierralta en su llegada al Empoli: "Apenas me llamaron, no tuve dudas, pensando que era la elección correcta"

Luego de una temporada con poca acción en el Udinese, Francisco Sierralta cambio de club en Italia. El defensor de la Roja se transformó en nuevo refuerzo del Empoli de la Serie B y este jueves fue presentado de manera oficial.



"Vengo de un período en el que no estaba encontrando mucho espacio en el equipo. Tan pronto me llamaron, no tuve dudas, pensando que era la elección correcta", explicó en conferencia. "Estuve en Parma durante dos años y cuando llegamos aquí no vimos el balón. Mi memoria es la de un Empoli extraordinario y hoy estoy feliz de poder jugar", agregó.

Además, Sierralta valoró ser el segundo chileno que pasa por el club tras Jorge Vargas. "No he tenido la oportunidad de hablar con él, pero sé que dejó un buen recuerdo aquí y espero hacerlo igual de bien".

Finalmente, el defensor dejo claras sus metas para este 2020. "Por mi parte, intentaré ayudar al equipo, tratando de ganar mi lugar, entrenando mejor y jugando cada juego como si fuera una final. Somos un equipo fuerte, tenemos que entrenar bien durante la semana, jugar cada partido de la mejor forma y luego al final veremos lo que logramos hacer".