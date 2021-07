Paredes no se olvida de su ahijado futbolístico: "A Morales lo sigo saludando, tiene potencial para estar en la selección"

La falta de gol en la selección chilena es un tema importante en el fútbol chileno, por las pocas figuras ofensivas que hay en este momento. Tema que preocupa a Martín Lasarte, pero de a poco van asomando nuevos nombres que pueden tener una chanca. Y uno de ellos es Iván Morales, el delantero de Colo Colo.

Así al menos lo piensa Esteban Paredes, emblema del Cacique y que fue su padrino en el primer elenco del Cacique hace algunos años, al sindicarlo como uno de los posibles delanteros a convocar si mantiene un buen nivel.

"Feliz por él, siempre lo saludo después de los partidos, siempre lo he apoyado, le he dicho que tiene que trabajar en silencio para llegar a la selección. Tiene el potencial, lo ha demostrado en estos partidos con Colo Colo y esperemos que pueda estar en una nómina pronto", indicó en conversación con Radio ADN.

Paredes también se refirió a lo que fue su salida de Colo Colo. "Si bien todos saben como fue mi salida del club, no es fácil hablar de lo mismo, ya di vuelta la página, estoy en una nueva etapa, nuevo club, estoy agradecido de Coquimbo Unido. Me siento con muchas ganas de seguir jugando, ímpetu de devolver a Coquimbo a Primera División", confesó.

Esteban Paredes está en Coquimbo y desde ahí sigue atento lo que hace Iván Morales. Foto: Agencia Uno



Además comentó que "siempre van a faltar conversaciones, pero ya pasó, habrá su momento para conversar. Uno como persona no puede tener rencores, es complicado. Hoy Colo Colo está muy bien, lo veo de buena forma y me pone muy feliz por los muchachos. Ya habrá momento para decirse las cosas a la cara, es lo mejor para uno y para la tranquilidad de todos".



Luego se refirió a que le hubiese encantado retirarse a lo grande, con gente en el Monumental. "Es lo que uno quería y la gente también quería eso, un estadio lleno y retirarme así en Colo Colo. Son cosas pasadas, hay que mirar el presente, no tengo rencor con nadie, quiero que le vaya bien a Colo Colo porque soy un hincha más".