Desde el Chago revelaron que analizan la opción de ir por el delantero tras su salida de Coquimbo Unido. Por ahora no hay nada cerrado, pero puede haber novedades en los próximos días.

Santiago Morning no descarta ir por Esteban Paredes para que se retire en el club que lo vio nacer: "Sería un agrado"

A sus 41 años, Esteban Paredes todavía sigue dando que hablar en el fútbol chileno. El goleador histórico del Campeonato Nacional se deja querer tras su salida de Coquimbo Unido y sigue analizando opciones para continuar su carrera.

El interés de Visogol por firmar con Colo Colo es real y si bien Gustavo Quinteros no le cerró las puertas, lo cierto es que descartó la opción al considerar que no podría ser un aporte real. No obstante, mientras el Cacique le niega su sueño, otros aprovechan para poner sus ojos en sus goles.

Santiago Morning es uno de los equipos que tiene en la mira a Paredes. El delantero se formó en las inferiores del Chago y no vería con malos ojos despedirse de las canchas en el equipo que lo vio nacer, aunque para ello primero hay que sentarse a negociar.

En conversación con RedGol el directivo del elenco microbusero, Luis Faúndez, se sinceró sobre las opciones que tiene el delantero de regresar al club. Y pese a que todavía no hay acercamientos, se ilusionan con su retorno.

"En lo personal, sería un agrado, pero no sé las condiciones. Uno depende del técnico. Yo, por mí, feliz. Y don Miguel (Nazur) también", señaló el dirigente.

Sin embargo, Faúndez también es claro en señalar que para negociar, primero deben llegar a acuerdo con su agente. "Nosotros la última vez chocamos porque Sergio Morales lo tenía amarrado en Coquimbo. Uno nunca sabe lo que piensa él, que ha sido su representante toda la vida".

Pero a pesar de que no hay contactos, en Santiago Morning no descartan analizar la opción de que llegue para la próxima temporada a pelear, una vez más, por el ascenso a Primera División. "Hay que conversarlo", sentenció.

Esteban Paredes sigue buscando clubes para ponerle fin a su carrera. El delantero quiere estar en el Campeonato Nacional, pero si no hay ofertas podría estar en la Primera B el año que viene.