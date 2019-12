Especial 2019 | Suárez revela su diálogo con el árbitro tras la PLR de Gonzalo Jara a un hincha

El delantero y estrella de la Celeste compartió la sabrosa conversación que tuvo con el réferi del Chile-Uruguay tras la PLR que le propinó el defensa nacional a un hincha que se metió a la cancha.

Chile y Uruguay disputaban la tercera y última fecha del Grupo C de la Copa América de Brasil 2019 en pelea por la punta de la tabla cuando un hincha vestido de gallina interrumpió el partido.

La historia de lo que vino ya es conocida: Gonzalo Jara le dio una patada para que pudiera ser capturado, los jugadores uruguayos reclamaron al árbitro, pero Raphael Claus no mostró la tarjeta Roja.

Luis Suárez fue el más entusiasta para pedir la expulsión y el delantero del Barcelona dialogó por varios segundos con Claus. El compañero de Arturo Vidal en los culés reveló lo que le dijo al árbitro.

“Le fui a decir que lo tenía que expulsar porque el reglamento te marca eso. No quería sacar ventaja, simplemente que se respete el reglamento. Pero nada, parece que a uno sí lo pueden expulsar por una cosa y a otro parece que no”, dijo Suárez tras el duelo.

Incluso, Luisito reveló que Claus le hizo saber el argumento para no expulsar al defensor chileno por conducta agresiva: “el árbitro me dijo que no lo expulsó porque nos estaba defendiendo a nosotros”, sentenció Suárez.