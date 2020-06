El polémico fondo de retiro: tensa conversación entre Gamadiel García y Limache González por el bono del Sifup

La polémica está encendida luego que Marcelo Salas manifestara dudas sobre la gestión del Sifup, ente gremial que preside Gamadiel García. El Matador alegó malos manejos puntualmente en lo que respecta al fondo de retiro de los futbolistas.

Para poner contexto, el Sifup acordó con Turner la entrega de 650 millones de pesos anuales hacia el ente gremial durante los próximos 15 años de contrato por el CDF.

De esos dineros se destina un bono de 8 millones para los jugadores con 15 años de carrera, 13 millones a aquellos que estuvieron 18 años en la actividad y 20 millones para los futbolistas con 20 temporadas, siempre y cuando se hayan retirado después del 1 de enero de 2017.

En Radio ADN el ex futbolista, Juan Luis “Limache” González emplazó a Gamadiel García solicitando que el bono llegue a más jugadores.

“Todo lo que luchamos todos esos años, yo me retire el 2014, y todos los jugadores para atrás, hasta seleccionados, ¿no van en el bono? Eso no puede existir. Entonces no me sirvieron de nada los paros que hice”, dijo Limache.

Agregó que “a todos los que pelearon del 90 en adelante cobraran algo, hay algunos que no tienen que comer. Cuánto le vendrían 1 ó 2 millones…”.

De ahí en más la conversación se tornó tensa por segundos, pues García aseguró que detrás de esta polémica hay gente organizada que busca fines propios.

Gamadiel es presidente del Sifup desde 2016, como sucesor de Carlos Soto.

“Di quien está detrás de esto”, manifestó Limache. Gamadiel respondió que “todos saben quién es. ¿Te llamó Marcelo Zunino? Que trabaja con Carlos Durán”. “Yo no he hablado con ninguno de ellos”, aseguró González.

“No tenemos un cheque en blanco… no me gusta hablar sin tener cómo demostrar, pero estamos trabajando un proyecto, hay una problemática que estamos abordando. El sindicato nunca ha dejado de ayudar a los más viejos, siempre que alguien que se acerca lo ayudamos, futbolistas que incluso yo no alcancé a ver jugar”, sostuvo el timonel gremial.

Y sentencia: “¿sí yo y Luis Marín cobramos? Lógico, lo que corresponde por año de trayectoria. La cosa es cuándo paramos el beneficio. ¿Sabes cuántos futbolistas se retiraron desde el 90 y cuánto dinero necesitaríamos? 3 mil millones de pesos, no los tenemos hoy y no somos sujetos a créditos”.