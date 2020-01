El notable motivo de Zacarías López para jugar de arquero: "Cuando chico era gordito y no me gustaba correr"

Zacarías López fue la gran figura de Deportes La Serena para conseguir el ascenso. El arquero tapó dos penales en la definición ante Deportes Temuco y consiguió el anhelado regreso a Primera División, algo que nunca en su vida imaginó.

Tras el encuentro y antes de encontrarse con su familia, su madre reveló por qué el ariqueño juega bajo los tres palos. "Cuando chico Zacarías jugaba en cancha, no era arquero. Pero era gordito, se cansaba y no rendía mucho. Un día faltó el arquero y él se puso en ese puesto. Ahí empezó su carrera en el arco. Fue para mejor", soltó Silvia González a LUN.

Ante esto, al guardameta no le quedó otra que contar más detalles sobre sus inicios en el puesto. "Es verdad lo que decía mi mamá. Me quise poner al arco porque cuando chico era gordito y no me gustaba correr".

Ya sobre el partido, López se mostró contento de lo hecho por el equipo y por su rendimiento en la tanda de penales. "La verdad es que no pensaba en nada. Solo sentía tranquilidad. Uno siempre espera hacer las cosas bien y afortunadamente así salieron".