Mientras todo el mundo llora el fallecimiento de Pelé a los 82 años en la ciudad de Sao Paulo, muchos hinchas recuerdan el buen humor que siempre tuvo el brasileño, más cuando se trataba de fútbol.

Es que la leyenda brasileña siempre se daba el tiempo para compartir, algo que también demostró cuando visitó Chile en múltiples oportunidades.

Una de ellas está siendo recordada en las redes sociales, cuando tuvo el privilegio de estar frente a frente con el astro nacional Peter Veneno, que era una imitación para Iván Zamorano.

El personaje futbolero que interpretaba el actor Daniel Alcaíno y que por años imitaba el actuar de los jugadores chilenos cuando se iban al extranjero, aunque también se consideraba el mejor de todos los tiempos en Chile.

Por lo mismo, una vez que tuvo en frente a Pelé, en una nota para el programa "Viva el lunes" de Canal 13, no dudó en preguntar quién era el mejor futbolista de todos los tiempos.

Cuando todos los hinchas se dividían entre Pelé o Maradona, el brasileño entró inmediatamente en el juego.

"¿En serio? Es Peter Veneno", dijo ante las cámaras Pelé, en un momento divertido para el brasileño en su visita a Chile.

Cariño

El propio actor recordó el momento cuando Pelé vino a juntarse con los históricos chilenos del Mundial de 1962, donde los guardias habían negado todo acercamiento con el brasileño, aunque ocuparon una particular idea para lograr el saludo.

“Fue el año 2000, cuando estaba la polémica de quién era el mejor jugador del siglo: si Maradona o Pelé. Entonces fui con una pelota, me vestí de Peter Veneno, llamé a un camarógrafo y, como la prohibición era no acercarse a él, yo me puse a dominar la pelota y cuando él salió, me quedó mirando”, comentó el actor en radio Bio Bio.

“Le dije ‘hay una polémica, se dice que Maradona y Pelé son los mejores del mundo, otros dicen que es Peter Veneno. Resuélvalo usted, ¿quién es el mejor?’ y él dice ‘¿El mejor? ¿En serio? Es Peter Veneno"”, finaliza.

Revisa el momento con Peter Veneno: