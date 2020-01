El coqueto beso de José Luis Cabión al árbitro del duelo entre Deportes Melipilla y Deportes Copiapó

��⚽�� Love is in the air... ��⚽��



José Luis Cabión, volante de @cdmelipilla, no se resistió, tras un intercambio de palabras con el árbitro Héctor Jona, y decidió darle un beso en la mejilla en la Liguilla de la #PrimeraB.#ElAscensoxCDF#VivimosFútbolxCDF pic.twitter.com/6FPxv20393