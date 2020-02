El chileno-noruego que se ilusiona con una nominación a la Roja: “Espero tener una oportunidad con Reinaldo Rueda”

En octubre pasado Reinaldo Rueda sorprendió con la nominación del delantero chileno-noruego Niklas Castro (24 años), quien era un completo desconocido para el medio local, pero que era un prometedor artillero del Aelesunds (Noruega).

Castro logró compartir camarín con Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, entre otros seleccionados y, a pesar de no lograr sumar minutos en aquella gira, está ilusionado que el técnico de la Roja lo considere para las primeras dos fechas de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, ante Uruguay y Colombia.

En ese sentido, en entrevista con el diario El Mercurio el delantero recordó su primera nominación y señaló que "mi teléfono fue una locura ese día, me llegaron muchos mensajes para felicitarme. No lo podía creer. Comencé a llamar a mi familia, porque estaba en shock, casi lloré: fue lo mejor que me podía pasar".

"Rueda estaba contento conmigo, ojalá le haya gustado lo que mostré en las prácticas. Me sentí bien. Espero tener otra oportunidad. Trabajaré muy duro para lograrlo", agregó el atacante que la temporada pasada marcó 17 goles y fue pieza fundamental en el ascenso de su equipo a Primera División de Noruega.

Al ser consultado sus impresiones de aquella nominación, expresó que "fue un poco aterrador, porque no hablo mucho español y porque iba a entrenar con algunos de los mejores jugadores del mundo. Pero fue fantástico y disfruté cada segundo. Los entrenamientos tienen una calidad muy alta y muy veloces; en la liga noruega también se corre mucho, ¡pero por supuesto que ver la calidad de jugadores como Arturo Vidal y Alexis Sánchez es otra cosa!”.

Finalmente, reveló que con Claudio Bravo fue con el que más compartió esos días. "Se preocupó de mí y me mostró cómo hacían las cosas. Habla inglés, así que pude conversar más con él. Pero también hablamos algo de español para practicar", sentenció.

Recordemos que Chile visitará a Uruguay el próximo 26 de marzo y recibirá a Colombia el 31 de ese mismo, por las primeras dos fechas de las Clasificatorias.