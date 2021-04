El aplaudido regreso de Matías Fernández: "Contento por las sensaciones y por no tener molestias"

Matías Fernández mostró su mejor versión desde que regresó a Chile en 2020 y fue la figura del partido que Deportes La Serena y Unión Española igualaron sin goles esta tarde en la Cuarta Región, en el marco de la quinta fecha del Campeonato Nacional.

Matigol llevó las riendas del cuadro granate como claro dominador. "Creo que tenemos una idea de juego muy clara. Hoy lamentablemente nos faltó el finiquito, pero nos creamos ocasiones para ganar el partido", reconoció en diálogo con TNT Sports.

Los Papayeros llevan cuatro partidos sin recibir goles: "Claramente es importante mantener el cero. Nuestro equipo tiene una idea de juego muy clara gracias a nuestro entrenador, así que esperamos llevarla a cabo y seguir mejorando, tenemos mucho margen de mejora todavía".

Pero el análisis también pasó por lo individual, y Fernández reconoció su mejoría. "Estoy contento. Gracias a Dios me he sentido cada vez mejor. Físicamente me he sentido bien, he entrenador bien. Así que contento por las sensaciones que he tenido dentro del campo de juego y por no tener molestias, porque eso es fundamental", recalcó.

Matías Fernández volvió a la titularidad en La Serena y tuvo un positivo desempeño. Foto: Agencia Uno

Matías Fernández: "Cada vez me voy sintiendo mucho mejor"



En cuanto a la puesta a punto, el campeón de América dijo tener "entrenamientos normales con el equipo. Seguramente si hay alguna molestia o algo de un cuidado especial de parte del cuerpo técnico, en los entrenamientos, en la preparación para poder llegar lo mejor posible a los partidos y cada vez me voy sintiendo mucho mejor", reflexionó.

Fernández se refirió a los objetivos del equipo y subrayó que "tenemos la expectativa de estar peleando en la parte alta de la tabla. Para eso estamos trabajando y creo que con la idea de juego que tenemos podemos alcanzarla. Así que esperamos ir afinando los detalles y con el correr de los partidos ir jugando cada vez mejor", complementó.

Finalmente, le envió buena vibra a Colo Colo de cara a su presentación en el Superclásico de este domingo ante Universidad de Chile. "Voy a estar mirándolo como hincha, deseándole lo mejor a Colo Colo", sentenció.

