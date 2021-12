El portero, que no continuará en Unión Española, se muestra relajado tomando sol junto a su pareja Yamila Reyna a la espera de una oferta.

Diego Sánchez bromea con su apodo durante sus paradisiacas vacaciones en Aruba: "No tengo tanta cara de mono"

Diego Sánchez comunicó hace pocos días que no seguirá atajando en Unión Española. Tras ocho años defendiendo el arco en Santa Laura, la dirigencia hispana decidió que no continuara en la institución, por lo que debe buscar un nuevo rumbo.

Eso lo hace de manera relajada, pues se fue de vacaciones a Aruba junto a su pareja Yamila Reyna, donde guatita al sol y con un traguito en la mano aguarda por su futuro pelotero.

Eso sí, no pierde su particular buen humor que siempre lo ha caracterizado. Por lo mismo es que se animó a subir una foto a sus redes sociales con un cuadro de un simio de fondo, donde asegura que el sobrenombre de Mono que lo ha acompañado durante su carrera no está bien puesto.

"No tengo tanta cara de mono", echó la talla en una historia de Instagram poniéndose de perfil. Lo cierto es que solamente él pudo ver si sus seguidores le dieron la razón o lo encontraron un calco al primate que adornaba el lugar donde se tomar un descanso.

Lo concreto es que en Aruba espera por algún club que quiera contar con sus servicios. Por mientras, se sumerge en el agua del Mar Caribe para bucear y olvidarse por un rato del fútbol.