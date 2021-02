Descartan salida de César Pinares de Gremio tras polémica con entrenador

La adaptación de César Pinares en el fútbol brasileño con Gremio ha sido paulatina y si bien está lejos de tener los minutos con los que gozaba en Universidad Católica, se descarta que el chileno quiera marcharse del equipo luego de verse involucrado en una polémica con su director técnico, Renato Gaúcho.

En el enfrentamiento ante Santos hace un par de semanas, el entrenador llamó al volante para que entrarara pero él se negó y para el siguiente encuentro, frente a Botafogo, no apareció en la convocatoria. Eso hizo crecer las especulaciones sobre una mala relación con el estratega y una motivación para salir del club.

Sin embago, eso quedó descartado por completo por parte de su agente, Sergio Gionio. "El jugador lo está haciendo muy bien allí. Pinares permanece en Grêmio. Nunca dije lo contrario", afirmó al sitio web Gaúcha ZH.

El propio Renato Gaúcho aclaró todo el asunto. "No sé de qué episodio hablas, pero Pinares se ha estado quejando de dolor, estaba fuera de otros juegos, no sé quién dijo algo de eso. No hay problema con nadie en Grêmio. Nadie tiene problema con Pinares, tanto que el próximo sábado, a menos que aumente el dolor o tenga una lesión, estará concentrado con el grupo", afirmó.

Desde que llegó a Gremio desde Universidad Católica en noviembre, Pinares ha sumado 343 minutos en 10 compromisos en el Brasileirao, mientras que en la Copa Libertadores acumuló 150 minutos más.