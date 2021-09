Este domingo Universidad de Chile y Colo Colo protagonizarán el superclásico 190 del fútbol criollo en el marco de la fecha 22 del Campeonato Nacional, duelo a jugarse en el estadio El Teniente de Rancagua. Los albos llegan punteros y los azules esperan sumar tres puntos para meterse en la lucha por el título.

Es decir, un triunfo significaría un paso más hacia el título para Colo Colo, mientras la U espera seguir en la pelea acercándose a los albos. Esto sin contar la racha negativa de por medio que arrastra el Chuncho contra su archirrival.

“Este clásico partió en la década de los 60 porque antes del 59 no existía, no era clásico del fútbol chileno. Eso también explica por qué nos constó tanto históricamente y recién pudimos ser campeones como país el 2015, las cosas no son porque sí. Eso de no tener un clásico…”, dijo Danilo Díaz en Radio ADN.

El periodista agregó que “ahora tiene morbo y el problema para el que pierda. Perder a la U la deja fuera de este torneo y otra vez pone la sal en la herida, el por qué siempre, que qué pasa, porque es otro plantel y otros jugadores y por qué seguimos perdiendo”.

“Para Colo Colo sería un remezón perder, es como lo que pasaba con el primer equipo que perdiera contra Wanderers. Afortunadamente La Calera pudo ganar el partido siguiente, porque era un resultado que se convierte en un mazazo del que no te puedes recuperar”, complementó Díaz.

Por otro último, Danilo Díaz se refirió a una de las claves que tendrá el partido: la inclusión o no de Ramón Arias en la U. Cachila lucha contra el tiempo por una lesión al sóleo. “El problema con la salida de Arias, si no juega, es que en central zuerdo. Cruza a la izquierda bien. El perfil para salir jugado es por la equina ante un lateral que pasa mucho, pero tiene dificultades defensivas como Marcelo Morales. Además de los que significa tener un jugador uruguayo de equipo grande jugando un clásico”, sentenció.

Universidad de Chile recibe a Colo Colo este domingo 26 de septiembre desde las 16:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua. ¿Será la oportunidad de la U para romper la racha o Colo Colo mantendrá su supremacía? El superclásico cuenta las horas.