Cristián Muñoz y el retiro: "A esta edad, cada volada duele al caer"

Uno de los jugadores históricos del fútbol chileno en los últimos años dice adiós. Cristián Muñoz anunció su retiro del fútbol profesional luego de la temporada más compleja de su carrera, donde estuvo muy cerca de descender con la Universidad de Concepción.

Pero más allá de eso, fueron sus 42 años los que lo llevaron a darle punto final a su carrera. "La decisión venía meditándola hace largo tiempo, el año pasado ya tenía la intención, pero debido a que el equipo terminó bien el campeonato y clasificamos a Copa Libertadores, el club me convenció para seguir y mi familia me acompañó. Eso sí, sabíamos que en diciembre acababa mi carrera como futbolista", comentó a La Cuarta.

"A esta edad, cada volada duele al caer, los huesos ya no son los mismos que a los veinte o treinta años, todo cuesta más, la recuperación después de los partidos no me llevaba un día, sino tres. Eso te va indicando que el retiro está cerca, más allá de haber podido estar jugando hasta el último partido", agregó.

Muñoz llegó a nuestro país en 2005, con pasos por Huachipato, Colo Colo y el campanil. Durante ese tiempo, también le tocó vivir cosas fuertes, como el terremoto del año 2010. "Fue un momento difícil, no solo para mí como extranjero, sino para todo el pueblo chileno. La gente me dio seguridad, tranquilidad, por eso decidimos seguir en el país, nos dijeron que Chile estaba preparado para reaccionar".

Sobre su futuro, el Tigre aseguró que volverá a su natal Argentina y analizará opciones para seguir ligado al club. "Trataré de reinsertarme en el fútbol desde otro lugar, terminaré el curso de entrenador, me falta el examen final. Y bueno, me gustaría estar ligado a la U. de Conce en algo que no implique estar continuamente acá. Para lo que el club me necesite, yo estaré a disposición", cerró.