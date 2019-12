Colo Colo mantiene su interés por Puch mientras Cruzados lo tienta con jugosa oferta de dos años

Colo Colo presentó a Leonardo Valencia y, con ello, totalizó cuarto refuerzos. No obstante, van por dos más: un 9 y un extremo donde el nombre de Edson Puch es uno de los que interesa.

Pero, ¿se enfrío el interés? Para nada. Desde el Grupo Pachuca, conglomerado dueño de su carta, manifestaron que este lunes Blanco y Negro tomó contacto con ellos nuevamente.

"Después de la presentación de (Leonardo) Valencia, nos comunicamos con ellos y nos dijeron que siguen dispuestos a pagar por Puch", comentó un directivo mexicano a El Mercurio.

Además, manifestaron que hay pocas probabilidades de que siga en la precordillera, al menos con lo conversado hasta ahora.

"Desde la primera oferta, que fue una vergüenza, la UC no ha vuelto a comunicarse con nosotros. Siempre hacen lo mismo y son prácticas que no nos gustan. Por lo mismo, somos categóricos en decor que en estos términos el jugador no va a ir a la Católica", añadió el personero al mismo medio.

Eso sí, Cruzados juega sus cartas: le ofreció dos años de contrato al iquiqueño con una considerable mejora en su sueldo, pero mientras no arregle con el Grupo Pachuca no podrá cerrar el trato.

La opción de compra del pase de Puch que tiene la UC, que bordea los 1,5 millones de dólares, vence el 31 de diciembre. ¿Qué pasará?