Guarello y el lío arbitral tras Colo Colo-Palestino: "El VAR era una bolsa de grillos"

La jugada polémica entre Cristián Suárez y Gabriel Costa en el partido entre Colo Colo y Palestino ha sido un tema recurrente durante esta semana, por todo lo que se originó después de que el árbitro Fernando Véjar decidiera no cobrar la falta que significaba penal para el Cacique.

Luego de que se liberaran los audios del VAR, se pudo notar que hubo un gran problema de comunicación entre todos los réferis, pues no le daban calma a Véjar, que finalmente decidió no pitar el penal a favor de los albos.

A raíz de esto, en Radio ADN debatieron largamente sobre este hecho que ocurrió en el Monumental. Juan Cristóbal Guarello fue uno de los que alzó la voz, al asegurar que "hay penales que aún se reclaman, como la U uno de 1980 y la Católica el de 1994. Pero este no para más, el VAR era una bolsa de grillos. Pasa eso, acuérdense del penal no cobrado a Chile contra Uruguay, cómo gritaban los paraguayos. Parece que falta un protocolo, que alguien hable como jefe y que el resto se calle".

El arbitraje de Fernando Véjar en el Colo Colo-Palestino continúa siendo muy polémico. Foto: Agencia Uno.

En tanto, Luka Tudor indicó que "de verdad me parece increíble y espantoso la forma en que trabaja un árbitro. Todos quieren dar la opinión ganadora, gritan antes de dar el veredicto. Eso no ayuda", comentó el ex delantero, agregando que "los partidos más importantes tienen 14 cámaras, entonces en la toma decisiva no se puede ver poco. El VOR le manda tomas poco importantes".

Para Francisco Mouat, el juez central "estaba contaminado por todo lo que pasó. De afuera le hablabal que Gil, que Quinteros y no estaba concentrado. Iba mosqueado a la revisión de la jugada, habían pasado cuatro minutos. Y el árbitro del VAR no impuso autoridad, ese 'te invito a ver' no le dice con autoridad que es penal. No contó con la colaboración adecuada".