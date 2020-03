Cobreloa informa que se cae su último fichaje y tildan a Felipe Báez de "irresponsable" y "poco profesional"

OFICIAL | SE SUSPENDE LA SERIE A HASTA EL 3 DE ABRIL POR EL CORONAVIRUS ������ El Comité Olímpico Italiano decidió suspender toda actividad deportiva del país, donde se incluye la Serie A por la propagación del virus. Esto, al menos, hasta el 3 de abril. ¿Qué tal la medida, Redgoleros?

