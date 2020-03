Clavito Godoy en llamas: “Somos pocos los entrenadores que no dejamos que un representante nos haga el equipo”

Hernán Godoy es un reconocido técnico del fútbol chileno, pero que también siempre deja alguna cuña sabrosa cuando habla con la prensa y, en esta ocasión, no fue la excepción.

En conversación con el diario La Estrella de Valparaíso criticó duramente el nivel y el funcionamiento del balompié chileno señalando que estaba manejado por los representantes de los futbolistas.

“Me preocupa es que los representantes se han apoderado de los clubes e incluso de las selecciones nacionales de cadetes. Es una acusación fuerte la que hago, pero es la verdad. A ellos les interesa que juegue el grupo de jugadores en los que ellos han invertido dinero. Somos pocos los entrenadores que no dejamos que un representante nos haga el equipo, y naturalmente, nos tienen cortados por hablar”, explica Clavito Godoy.

Agrega que “el fútbol de otros países también era bastante deprimente. Uno por la tele veía los partidos de Europa y después se cambiaba de canal y terminaba con la mano en la cabeza viendo los partidos de acá. Estamos muy muy atrás, el nivel es bajo, además la cuota de cinco extranjeros por equipo perjudica al jugador chileno”.

Al ser consultado por el bajo rendimiento que ha tenido Santiago Wanderers en su regreso a Primera División, expresó que “estoy preocupado. La hinchada es buenísima, sus divisiones inferiores son excelentes, su complejo deportivo es de primer nivel, y me da mucha pena que estén peleando allá abajo”.

Finalmente, se refirió a su situación por el coronavirus, si está respetando la cuarentena y cómo está abordando esta crisis mundial. “Me quedo en la casa y ahora me iré a Rancagua a ver a mi otra hija. Los que somos mayores tenemos que cuidarnos. Por suerte estoy bien, me vacuné hace poco; yo soy valiente para todo, tomo vitaminas, me cuido a pesar de que tengo hartos males, soy hipertenso, tengo diabetes, pero me mantengo muy bien”, sentenció.